احتفالات المتاحف المصرية بعيد الشرطة (صور)

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية احتفلت أمس بعيد الشرطة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات، ولفت القطاع إلى أن متحف رشيد الوطني نظم ورشة تعليمية فنية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة .

معرض مؤقت بعنوان «ذاكرة عيد الشرطة المصرية»

وأضاف القطاع في بيان صحفي اليوم، أن متحف سوهاج القومي نظم أيضا ورشة فنية لتعليم الأطفال تصميم علم مصر بالفوم، موضحا أن متحف الشرطة القومي أقام معرضا مؤقتا بعنوان «ذاكرة عيد الشرطة المصرية»، تضمن عرض بعض الأسلحة التي استخدمتها الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952، كما تم عرض بعض الأسلحة التي استخدمها قوات الاحتلال البريطاني، بالإضافة إلى بعض الصور النادرة التي تجسد أحداث تلك المعركة.

احتفال متحف الإسماعيلية

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن متحف الإسماعيلية احتفل أيضا أمس بعيد الشرطة، وذلك من خلال سرد لتضحيات جهاز الشرطة خلال معركة الإسماعيلية التي جرت بين قوات الاحتلال الإنجليزي لمصر آنذاك وقوات الشرطة بمحافظة الإسماعيلية، كما احتفل المتحف المصري بالتحرير بتلك المناسبة.