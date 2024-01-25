أمين تحالف الأحزاب المصرية: رجال الشرطة يتحملون مسؤولية الأمان في الوطن

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، إن رجال الشرطة الأوفياء يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن وتحقيق الأمان، مشيدا بالجهود والضربات الاستباقية لرجال الشرطة، وما وصلت إليه وزارة الداخلية من تطور غير مسبوق على مدار تاريخها في العمل الشرطي، وتوجيه ضربات استباقية لمعاقل الإرهاب وقوى الشر، حيث استطاعت بجانب رجال القوات المسلحة البواسل القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره بالكامل.

تاريخ الشرطة المصرية

وأوضح «مطر» خلال كلمته في احتفالية التحالف بعيد الشرطة 72، أن تاريخ الشرطة المصرية حافل وعامر بالبطولات، فهم من يحمون مؤسسات الدولة وممتلكات الشعب العامة والخاصة ضد كل من تسول له نفسه المساس بها، وقدموا أرواحهم فداء وتضحية لهذا الوطن، وواجهوا الإرهاب وتمكنوا من حماية الدولة المصرية من محاولات أهل الشر للدخول بها في نفق مظلم.

مكتسبات الشعب

ولفت النائب تيسير مطر إلى أن رجال الشرطة يقدمون تضحيات وجهودا جبارة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحمايته من أي مخططات إجرامية تستهدف النيل منه، فضلا عن دورهم الرائد في الحفاظ على مكتسبات الشعب وممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في الاستحقاقات المختلفة، وسعيهم الدائم لمناخ من الأمن والأمان.