ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة وشراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية.

وتقُدر أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ10 ملايين جنيه.