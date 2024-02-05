ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين
كتب:
محمد بركات
04:25 م | الإثنين 05 فبراير 2024
القبض على شخص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة وشراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية.
وتقُدر أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ10 ملايين جنيه.