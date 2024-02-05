«دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية

نظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك»، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية والدكتور شريف فتوح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك.

دعم المنتج المصري

وافتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.

دعم المشروعات

وقالت المهندسة نهي خليفة، إن ديوان حي الجمرك يستقبل كل الشباب والفتيات وربات البيوت ضمن مبادرة «مشروعك»، وهو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والسيدات وتشجيعهم على العمل، وذلك من خلال توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة بفائدة لا تتعدى 5%.

ويعتبر «مشروعك» أحد أهم وأنجح المبادرات، مناشدة كل من يرغب في الاستفادة بالمبادرة والحصول على الدعم المقدم من الحكومة، التوجه إلى حي الجمرك، مع أهمية أن يكون الشاب أو الفتاة أو السيدة لديها رغبة حقيقة للتعلم وبدء مشروع ينعم به وتعتمد عليه في حياتها، مشيرةً الى أنها خصصت قاعة المؤتمرات لعرض منتجات السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتنتظر كل العارضين في ديوان حي الجمرك.

الرقابة الشعبية

وأشار شريف فتوح إلى أن جمعية حماية المستهلك هي جمعية أهلية لها صلة مع كل الجهات الحكومية مثل مباحث التموين وإدارة الغش والتدليس، ودورها توعية كل مواطن بحقوقه وكذلك واجباته، من خلال ممارسة دوره في الرقابة الشعبية والإبلاغ عن التجار المحتكرين والذين يبالغون في أسعار السلع دون مبرر، مؤكدا أن الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» جاءت في الوقت المناسب، حيث أن الفرصة سانحة أمام جميع المنتجات المصرية لتعرض نفسها وتنافس المنتج المستورد، ولكن يتطلب على كل مُصنع أو صاحب شركة أن يرغب المستهلكين في منتج بلدهم وذلك من خلال تحسينه ورفع جودته.

وقالت المهندسة سحر شعبان إن حي غرب الإسكندرية يضم العديد من المناطق الصناعية وبشكل دوري تجتمع مع أصحاب المصانع والمصنعين لبحث شكواهم والعمل على حلها، ودعمهم للاستمرار في الصناعة والتطوير والتقدم، مناشدة الجميع من المصنعين الحضور إلى ديوان الحي وعرض شكواه وسيتم بحثها وحلها، مؤكدةً أن المشروعات الصغيرة والمشروعات بشكل عام هي أساس التنمية والتطوير والتقدم، ومن خلال حي غرب الإسكندرية تستقبل الفتيات والشباب والسيدات الذين يرغبون في بداية حياتهم المهنية بتعلم حرفة أو مهنة أو تنفيذ فكرة مشروع صغير سيجد كل الدعم والتقدير منذ اللقاء الأول وحتى عرض منتجاتهم في أحد قاعات الحي، شرط أن يكون المنتج لائق وسعره مناسب.