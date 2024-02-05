عرض برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية دانيا الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «وسط أجواء عاصفة تعيشها المنطقة.. لبنان يدخل عامه الثاني دون رئيس للجمهورية».

هل تتوصل اللجنة الخماسية إلى اتفاق مع الأحزاب اللبنانية؟

أوضح التقرير أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم بشدة، لا يزال اللبنانيون يعتريهم الأمل في أن تتوصل اللجنة الخماسية المكونة من سفراء مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، إلى مقاربة أو اتفاق مع الأحزاب والطوائف السياسية اللبنانية المختلفة حول شخص الرئيس.

وأردف التقرير: «بدأ سفراء اللجنة الخماسية حراكهم تجاه المسؤولين والسياسيين اللبنانيين بلقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث اتفق جميعهم على فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهذا من شأنه إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، وإعادة الأمل للشارع اللبناني في حدوث انفراجة قريبة وحل الأزمة».