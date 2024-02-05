كرم جبر خلال لقائه وفد «روسيا اليوم»: ‎الإعلام المصري محايد ومنفتح على الجميع

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد قناة روسيا اليوم، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

تبادل الخبرات

وضم وفد قناة روسيا اليوم، مايا مناع، مديرة قناة RT العربية، منى سلمان، مذيعة قناة RT، جيهان عبدالملك، ساندرا فهمي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية خاصة في التدريب الإعلامي المشترك.

التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا

وأكد جبر أن ‎الإعلام المصري محايد ومنفتح على الجميع، مشيرا إلى ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا، خاصة أن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين.

فيما أكدت مايا مناع، رغبة قناة روسيا اليوم في التعاون مع وسائل الإعلام المصرية، مشيرة إلى ضرورة وجود تبادل أخباري مع القنوات المصرية.