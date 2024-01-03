أحمد الدريني يتسلم ترخيص قناة «الوثائقية» من المجلس الأعلى للإعلام

تسلم الكاتب الصحفي أحمد الدريني رئيس القطاع الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ترخيص قناة «الوثائقية»، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك خلال حفل أُقيم بمناسبة توزيع دفعة جديدة من التراخيص لـ78 قناة فضائية، وعدد من المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات.

وخلال الحفل، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية هذه الاحتفالية في تأكيد دور الإعلام المصري المحلي والدولي، مشيرًا إلى دعم الإعلام في مرحلتين حاسمتين، الأولى في الانتخابات الرئاسية، إذ ساعد في تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وظهور المشهد الرائع للمواطنين أمام لجان الاقتراع، والثانية في دعمه للموقف المصري القوي والمشرف في أحداث غزة. ونجح الإعلام في ربط المواطنين بالقضية الفلسطينية.

أضاف «جبر» أن الإعلام يعمل وفقًا للسياسة العامة للدولة المصرية، التي تهدف إلى أن يكون إعلامًا للوحدة والتلاحم بين الدول والشعوب، ولا يتدخل في شؤون الدول، وأشار إلى أن الإعلام نجح في تغيير الرأي العام العالمي بشأن القضية الفلسطينية.

وفي فبراير 2023، بدأ بث قناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكون أول قناة وثائقية مصرية بعد غياب طويل لوسائل الإعلام في مصر عن هذا المجال.

يأتي تأسيس قناة «الوثائقية» المصرية بعد إعلان الشركة عن إطلاق قطاع للإنتاج الوثائقي، وتعيين الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة.