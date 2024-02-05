«قصور الثقافة» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر الخميس

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا في الثامنة مساء الخميس المقبل 8 فبراير، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

إحياء التراث

ينظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التي تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

الإنشاد الديني

كما يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.

تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.