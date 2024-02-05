وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات «يوم فلسطين» بمعرض الكتاب: القضية حاضرة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات يوم الثقافة والتراث الفلسطيني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والذي تتظمه وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتبيانًا للدور المصري ومواقفه التاريخية، إزاء حل القضية.

واستهل اليوم بافتتاح معرض فلسطين في عيون أطفال مصر، وورش حكي عن القضية الفلسطينية، ورسم للمسجد الأقصى، بقاعة الطفل، نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، أعقب ذلك عرض لفريق عباد الشمس الفلسطيني، والذي تغنى بعدد من أغاني التراث الفلسطيني، وسط تشجيع رواد المعرض.

وشهدت وزيرة الثقافة عرضًا فنيًا لفرقة بنات، والتي قدمت عددًا من التابلوهات عن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها عرض كورال عباد الشمس الفلسطيني، والأعمال الفنية التي عكست وعي الأجيال الجديدة بالقضية.

وقالت وزيرة الثقافة حرصنا على أن يبدأ يوم فلسطين من جناح الطفل، لنؤكد أن القضية حاضرة وستظل محورًا رئيسًا لتضامن المصريين، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على تنظيم مثل هذه الملتقيات، لمناقشة القضية الفلسطينية، إحياءً وتضامنًا معها، وتأكيدًا على اهتمام ودعم الدولة المصرية لها، مشيرة إلى أهمية تفعيل كل الأساليب والأدوات التنويرية واستغلالها كقوى ناعمة، حيال رفض كافة أشكال العنف التي يتم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني، بهدف إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية على أية مكتسبات زائفة تضر بكافة الشعوب، وإقامة السلام الشامل والعادل بينها، وهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والثقافة في تحقيق ذلك، معُربة عن أملها في أن يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه للعيش بحرية وسلام.