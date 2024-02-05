وزير السياحة يناقش مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار في مالطة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أجرى لقاء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بـOwen Bonnici وزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

التعاون المُثمر بين الدولتين

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن وزير السياحة والآثار أعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بين الدولتين في مجال السياحة والآثا، ولاسيما في ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين الدولتين والممتدة منذ أقدم العصور.

وأشارت الوزارة إلي أن اللقاء تناول مناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بأحد متاحف مدينة ڤالتا عاصمة جمهورية مالطا، حيث أشار وزير التراث الوطني والفنون إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية مالطا للحضارة المصرية العريقة وشغف المواطنين في مالطا بها.

كما أبدى الطرفان رغبتهما في تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة من مالطا إلى مصر، وتنظيم ورش عمل منفصلة لدراسة سبل التعاون في مجال سياحة التنقل باليخوت والاستفادة من خبرة جمهورية مالطا لريادتها في هذا النمط السياحي في البحر الأبيض المتوسط.

التراث في مالطة

حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وNoel Zammit الرئيس التنفيذي لوزارة التراث في مالطه، والسفير خالد أنيس سفير مصر في مالطا، والأستاذ أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.