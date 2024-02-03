وزير السياحة الأسبق: اجتماع قريب للجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع

قال ممدوح الدماطي، وزير السياحة الأسبق، إن هناك اجتماعًا قريبًا للجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع؛ لوضع تقرير علمي أمام وزير السياحة.

وأضاف «الدماطي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أنّ لجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع، ستبدأ أعمالها قريبًا بمعاينة منطقة أعمال الترميم المقترحة.

أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدار قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار، لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.