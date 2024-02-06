عالم بـ«الأوقاف» يكشف عن علامات الساعة الكبرى: اختلفت الروايات في ترتيبها

كشف الشيخ عبد الخالق العطيفي، من علماء وزارة الأوقاف، عن علامات الساعة الكبرى والتي تسبق يوم القيامة، موضحا أنها ورد ذكرها في أحاديث النبي محمد، وتختلف الروايات في ترتيبها، لكنّ أشهرها ما رواه حذيفة بن أسيد الغفاري، والتي جاءت كالتالي:

المسيح الدجال في يوم القيامة

«يخرج رجل كذاب فتّان يُدعى المسيح الدجال ضمن علامات الساعة الكبرى، يفتن الناس بقدرته على إحياء الموتى وخلق الأموال، وينزل عيسى عليه السلام بعد الدجال ليقتلَه، ويُعيد العدل والأمان إلى الأرض، يخرج يأجوج ومأجوج وهم قوم من أقصى الأرض يفسدون ويفسدون، ثم تخرج دابة من الأرض تكلم الناس وتُميز بين المؤمن والكافر، ويُعمّ الدخان الأرضَ، يدخل في بيوت الناس، ويكون عذابًا للكافرين».

طلوع الشمس من مغربها

وأضاف أن علامات الساعة الكبرى تتضمن طلوع الشمس من مغربها وهي علامة على قرب قيام الساعة، ثم يخسف الله تعالى الأرض بالمشرق والمغرب، وتخرج نار من عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وينفخ إسرافيل في الصور، فتصعق الناس، ثم ينفخ مرة أخرى ليُبعث الناس، وتقوم الساعة، وتُعرض الأعمال على الله تعالى، ويُجزى الناس بما عملوا

وأشار إلى أنه لا أحد يعرف بالتحديد ترتيب هذه العلامات، فلم يثبت عن النبي حديثٌ يحدد ترتيبها، ويجب على المسلم أن يؤمن بعلامات الساعة، وأن يهيئ نفسه ليوم القيامة، بالإكثار من الأعمال الصالحة، والاستغفار، والتوبة إلى الله تعالى.