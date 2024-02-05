خضار شتوي يمنح جسمك فوائد مذهلة عند تناوله يوميا.. لن تتخيل النتيجة

يُعتبر القرع من الخضروات الشتوية اللذيذة ومتعددة الاستخدامات والتي تضم الكثير من الفوائد الذي تقدمه من الناحية الغذائية، من أجل الصحة العامة للبشر، خاصة إذا تم دمجها في نظلم غذائي صحي.

يعتبر القرع مكونًا شائعًا في العديد من الأطعمة الأساسية في الطقس البارد، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يحبون القرع بسبب لونه البرتقالي الزاهي ونكهته الحلوة المعتدلة، إلا أنه يقدم أيضًا العديد من الامتيازات الغذائية.

فوائد القرع عند إضافته لنظامك الغذائي

ما هي فوائد القرع؟، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية، في التقرير الذي نشره موقع eatingwell الذي يقدم نصائح غذائية ذهبية، فإن فوائد تناول القرع متعددة، ومنها:

الوصول للوزن المثالي:

إن إضافة الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف مثل الخضروات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يدعم أهداف إنقاص الوزن، فبالإضافة إلى فوائدها الصحية العديدة، فإن الألياف تجعل وجبات الطعام أكثر إشباعًا عن طريق الشعور بالشبع لفترة أطول حتى لا تتمكن من تناول وجبة خفيفة بعد ساعة أو ساعتين فقط.

ويؤدي إضافة القرع في وجبات الطعام إلى زيادة كمية الألياف التي تتناولها، حيث توفر حصة واحدة من قرع الجوز حوالي 10% من القيمة اليومية للألياف.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرع؟

وبحسب تحليل نُشر في مجلة Advances in Nutrition عام 2019، فبعد متابعة عدد من الأفراد لمدة تصل إلى 12 عامًا، كان أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع حصص من الخضار يوميًا يواجهون خطر أقل لزيادة الوزن والسمنة.

وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن الموز هو الغذاء الرئيسي الغني بالبوتاسيوم، إلا أن القرع يحتوي في الواقع على المزيد من هذه العناصر الغذائية لكل وجبة (493 ملي جراما لكل كوب من قرع الجوز الخام مقابل 422 ملي جراما في موزة متوسطة الحجم)، بحسب التقرير.

يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في إدارة ضغط الدم عن طريق مواجهة تأثيرات الصوديوم، وفقًا لدراسة عام 2020 نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

صحة العين:

يعد قرع الجوز مصدرًا متميزًا للعناصر الغذائية التي تحمي الرؤية مثل الفيتامينات A وC، فهو يوفر أكثر من 80% من القيمة اليومية لفيتامين A.

إحدى الطرق التي يحصل بها جسمك على فيتامين A هي من خلال الكاروتينات، وهي الصبغات التي تعطي هذا النوع من الخضار ألوانه المشرقة.

ويحتوي القرع على مركبات محددة تسمى اللوتين، وزياكسانثين، وبيتا كاروتين، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة مضادات الأكسدة، أن تلك المركبات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر عن طريق مقاومة الضرر الناتج عن الضوء الأزرق أو الأشعة فوق البنفسجية.

كيفية دمج القرع في نظام غذائي صحي:

النكهة الخفيفة واللون الجميل لقرع الجوز يجعلها إضافة جذابة لمجموعة متنوعة من الأطباق، وليس فقط الحساء والسلطات،

يُظهر تحميص القرع حلاوة الخضار الطبيعية، في حين أن طهيه على البخار هو الطريقة المثالية إذا لم يكن لديك وقت كاف، ويمكنك أيضًا هرسه وإضافته للحساء.

أفضل وصفات طهي القرع:

- امزجه مع حساء كريمي مثل حساء القرع والجوز المحمص

ارفع مستوى سلطاتك الشتوية عن طريق إضافة بعض قرع الجوز المحمص، من خلال دمج الجوز مع البوراتا الكريمية والجرجير وبذور الرمان في سلطة قرع الجوز المحمص.

يمكن عمل سلطة القرع والكمثرى والكينوا المحمصة.

ويمكن حشو القرع، بالتفاح، كما يمكن تحويله إلى شعرية.