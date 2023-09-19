أستاذ مناعة بالأزهر: «القرع» صيدلية متنقلة للإنسان لوجود مزايا عديدة له

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، إن القرع هو النبات الذي اختاره الله لسيدنا يونس عندما خرج من بطن الحوت، لشفائه من القرح على جسمه، لإفادة مكوناته لجسم الإنسان.

فوائد القرع للإنسان

أضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أن للقرع فوائد عديدة، فيوجد مواد تساعد على تلطيف الحروق وسرعة التئامها، رفع الحالة المزاجية للإنسان، تكوين البنية الأساسية للإنسان من بروتينات ومياه وغيرها، فتناول القرع مفيدًا جدًا لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج.

وتابعت: يوجد أبحاث مرجعية عالمية عن فوائد القرع، لوجود عدة مزايا له، جعلت منه محط أنظار للغرب لأنه يستخدم في معالجة مشكلات البشرة وحب الشباب، ومستحضرات التجميل، ويستخدم أيضًا كوجبة لمرضى السكري.