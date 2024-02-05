«الخارجية الأمريكية»: «بلينكن» سيستمع للرؤية الإسرائيلية بشأن انتهاء الحرب في غزة
كتب:
طارق صقر
06:59 م | الإثنين 05 فبراير 2024
سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيركز خلال زيارته للمنطقة العربية على جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وأضاف أن «بلينكن» سيناقش سبل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأنه سيستمع للرؤية الإسرائيلية بشأن انتهاء الحرب في قطاع غزة.