«الخارجية الأمريكية»: «بلينكن» سيستمع للرؤية الإسرائيلية بشأن انتهاء الحرب في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيركز خلال زيارته للمنطقة العربية على جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأضاف أن «بلينكن» سيناقش سبل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأنه سيستمع للرؤية الإسرائيلية بشأن انتهاء الحرب في قطاع غزة.