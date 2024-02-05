نيكولا معوض يكشف شخصيته في مسلسل الحشاشين رمضان 2024

كشف الفنان نيكولا معوض، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن شخصيته التي يجسدها في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز رمضان 2024.

ونشر نيكولا معوض صورا من كواليس مسلسل الحشاشين رمضان 2024 وعلق قائلا: «عُمَر الخيّام.. الحشّاشين.. رمضان 2024».

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.