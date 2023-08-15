نيكولا معوض يصور مشاهده بمسلسل «الحشاشين» في كازاخستان.. يُعرض في رمضان

يواصل الفنان نيكولا معوض، حاليا، تصوير دوره في مسلسل «الحشاشين» بدولة كازاخستان، أمام الفنان كريم عبد العزيز، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2024.

نيكولا معوض يجري بروفات مع المخرج بيتر ميمي

وأجرى الفنان نيكولا معوض، بروفات عديدة مع المخرج بيتر ميمي، على شكله وطريقة حديثه، لأنه يقدم دور عالم الفلك والشاعر والفيلسوف، عمر الخيام، وينقسم دوره إلى شقين، خاصة أنه شاعر رومانسي، بالإضافة إلى اختراعه علم الجبر.

ويتطلب الدور عدة تحضيرات على الشخصية، نظرا لصعوبتها، وساعده بشكل كبير سيناريو عبد الرحيم كمال، وقراءته الخاصة في الكتب والمراجع الخاصة بالشخصية.

نيكولا معوض يعود إلى القاهرة

ومن المقرر أن يعود نيكولا معوض إلى القاهرة الشهر المقبل، على أن يتم التصوير في القاهرة لمدة شهر كامل، ويسافر فريق العمل بأكلمه من جديد خلال شهر أكتوبر إلى جزيرة مالطا.

تدور أحداث المسلسل في القرن الـ11، حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» يشارك في بطولته كل من: الفنان كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونيكولا معوض، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وسامي الشيخ، وعمر الشناوي، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.