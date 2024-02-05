ضربات أمنية تعصف بآمال المضاربين في سوق الدولار.. «الأخضر» يتهاوى و«الأصفر» يفقد بريقه

مُنيت السوق الموازية للدولار بخسائر صادمة، ليتهاوى سعر الصرف إلى مستويات تقارب سعره الرسمى فى القطاع المصرفى، لتعصف بآمال المضاربين فى أرباح سريعة، إثر ما تكشَّف عن تلقِّى الدولة تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتراجع السعر 20 جنيهاً، وسط توقعات بالمزيد، فى ظل ما تبدو عليه هذه السوق من «الوهن» والضعف التام.

وإثر تضييق الأجهزة الأمنية الخناق على المتعاملين فى السوق الموازية، تقلصت الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى بسرعة، مع تقدم المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى الذى أشاد بأداء الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى ضبط إيقاع الاقتصاد الوطنى، ولم يكن هذا الانهيار صدفةً، بل كان هناك تخطيط دقيق لضبط السوق عبر اتخاذ قرارات جريئة من قبَل «السياسة النقدية» التى قررت رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

لم يكن الذهب بعيداً عما يحدث فى سوق الدولار، فبعد البريق الخاطف للأنظار خلال الأسابيع الماضية، هوى الذهب فاقداً هذا اللمعان متكبداً خسائر وصلت لنحو 600 جنيه فى الجرام عيار 21 الأكثر تداولاً فى الأسواق، ليعود مرة أخرى إلى طريقه الصحيح وسط توقعات بتراجع الأسعار عند مستويات الـ3 آلاف جنيه، لتقارب الأسعار العالمية.