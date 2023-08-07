«معلومات الوزراء» ينشر أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريرا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بشأن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب، مشيرا إلى أنّ الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق.

أسعار الذهب

عيار 24: 2468.5 جنيه.

عيار 21: 2160 جنيه.

عيار 18: 1851.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 17 ألفا و280 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية

ونشر مركز المعلومات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، كما يلي.

الدولار الأمريكي: 30.94 جنيه.

اليورو: 34.07 جنيه.

الجنية الأسترليني: 39.45 جنيه.

ريال سعودي: 8.25 جنيه.

دينار كويتي: 100.67 جنيه.

درهم إماراتي: 8.42 جنيه.

اليوان الصيني: 4.31 جنيه.

تطبيق يعرض أنشطة الحكومة وقراراتها

وفي سياق آخر، دشّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهاتف المحمول، لعرض أنشطة الحكومة وقراراتها المختلفة، وجاءت أهداف التطبيق كما يلي.

ـ تيسير آليات وقنوات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين.

ـ تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بما يسهم في نقل صورة متكاملة وواضحة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها من مصادرها الرسمية المعتمدة.

ـ نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي للحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

ـ عرض التشكيل الوزاري للحكومة يتضمن أسماء أعضاء هيئة الوزارة.