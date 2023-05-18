أسبوع السعادة للمواطن المصري.. 5 بشائر أبرزها انخفاض أسعار الذهب والبيض

بشائر سارة حملها الأسبوع الجاري، بانخفاض أسعار عدد من السلع المهمة التي تهم المواطن بشكل مباشر، سواء كانت الذهب أو زيت الطعام أو الدواجن أو البيض أو الأعلاف.

وترصد «الوطن» أسعار هذه السلع خلال الساعات الأخيرة.

انخفاض أسعار الذهب للمرة الثالثة.. وعيار 18 بـ1894 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ في الأيام القليلة الماضية، واستمر في الانخفاض حتى نهاية تعاملات اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام، مقابل 2230 جنيهًا في التعاملات الصباحية اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدره 20 جنيها، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2526 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيهًا.

اسقرار أسعار الدجاج

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-5-2023 في السوق والمحلات، استقرارًا، بحسب بورصة الدواجن، بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، ونتيجة التوازن بين العرض والطلب الفترة الحالية، وفقا لما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، وسجل سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في أرض المزرعة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-5-2023 في السوق والمحلات، كالتالي: الفراخ الساسو بين 64 و65 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن، وبالنسبة للفراخ البيضاء في أرض المزرعة 64 جنيهًا.

انخفاض أسعار البيض 9 جنيهات بكرتونة الأحمر و7 للأبيض

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة تراجعات في أسعار العديد من السلع، مشيراً إلى أن أسعار البيض سجلت انخفاضاً ملحوظاً اليوم الخميس.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض تراجعاً بمقدار 7 جنيهات في أسواق الجملة اليوم، حيث انخفض سعرها إلى 78 جنيهاً، وهو ما يعني تراجع السعر بالنسبة للمستهلكين، ليتم بيعها بما يتراوح بين 85 و88 جنيهاً.

وكان مقدار التراجع في أسعار كرتونة البيض الأحمر بلغ 9 جنيهات، لينخفض سعرها في سوق الجملة إلى 85.75 جنيه، وهو ما تم ترجمته في انخفاض السعر للمستهلك في محال البقالة والمواد الغذائية.

اسقرار أسعار الزيت

واستقرت أسعار الزيت بعد تراجع أسعار زيت الطعام بقيمة 500 جنيه للطن، وذلك بسبب انخفاض سعره العالمي.

جاءت أسعار زيت الصويا الخام المستورد بـ53000 جنيه للطن بدلًا من 53500، وبالنسبة لسعر طن زيت الصويا الخام المنزوع 54000 جنيه بدلا من 54500 جنيه.

وسعر طن زيت الأولين المكرر بـ55000 جنيه، وزيت الذرة 59000 جنيه، وزيت العباد 61000 جنيه.

استقرار أسعار الأعلاف

سجلت أسعار الأعلاف، في الأسواق المصرية، هدوءاً ملحوظاً بعد أن تراجعت الفترة الماضية، بنحو 1000 جنيه، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، في تراجع الأسعار حالياً، سواء بالنسبة للأعلاف أو الدواجن أو البيض.