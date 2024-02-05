اتحاد الناشرين: أجنحة المعرض حققت مبيعات جيدة.. والحصر النهائي بعد الختام

تفاوتت أسعار الكتب فى معرض القاهرة للكتاب وسط حرص العديد من دور النشر على تقديم خصومات وتخفيضات خاصة على مدار أيام الدورة الحالية، وأكدت دور النشر أن إجمالى المبيعات سيظهر فى آخر الدورة، فيما أعلنت وزارة الثقافة عن حجم مبيعاتها فى الأيام الأولى بعد الحصر، على أن يكون الحصر النهائى بعد الختام، وهى الأرقام التى تعد مؤشراً للأيام التالية، التى شهدت تزايداً فى أعداد الجمهور المقبل على زيارة المعرض.

وقالت الوزارة فى بيان: «شهدت قطاعات وزارة الثقافة بالمعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور، إذ حققت أجنحة الوزارة مبيعات مرتفعة خلال اليومين الأول والثانى من انطلاق المعرض، وبلغ إجمالى مبيعاتها أكثر من 78 ألف نسخة»، وأكد أحمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية فى الاتحاد الدولى للناشرين، ممثلاً لمصر، أن الدورة الحالية موفقة جداً بسبب إقبال الجمهور وتنوعه.

وأضاف لـ«الوطن»: «كل عام تراهن دور النشر على القارئ، وتكسب الرهان، وهذه الدورة شهدت حضوراً مكثفاً للقراء من مختلف الفئات، وهناك بالطبع تفاوت فى حجم المبيعات، وهو أمر يتوقف على أمرين أساسيين هما التصنيف والتسويق، فالتصنيف هو نوعية الكتب التى تقدمها كل دار نشر، والأمر الثانى هو أسعار الكتب والدعاية والتسويق، فالناشر الذى يتجاوب مع مطالب الجمهور ويتبع أساليب تسويق ناجحة سيخرج رابحاً من الدورة».

وأشاد «رشاد» بقرار تنظيم الدورة الحالية لتتوافق مع إجازة منتصف العام الدراسى؛ ليحقق الجمهور والناشر أكبر استفادة من الحدث، وهذه النقطة تُحسب لوزارتى الثقافة والتربية والتعليم ورئاسة الوزراء، التى حددت موعد الإجازة متوافقاً مع موعد معرض الكتاب.

وحول اختيار النرويج كضيف شرف، قال إنها من أنشط الدول التى حلَّت ضيفاً على معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتميزت بالجدية والعمل المبكر: «درسوا معرض القاهرة على مدار سنتين، وقاموا بعدة زيارات ميدانية لمصر من أجل التجهيز للمشاركة، وتواصلوا مع جميع المعنيين بصناعة النشر فى مصر من أجل فهم طبيعة السوق المصرية وحركة النشر وحركة البيع، وأجروا دراسة وافية قبل المشاركة، وبالفعل تم عقد عدد من الاتفاقات فى مجال الترجمة بين الجانبين المصرى والنرويجى».

فى السياق نفسه، قال وليد مصطفى، رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، إن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، خصوصاً أيام الجمعة والإجازات، حيث سجلت مبيعات جيدة، مشيراً إلى أن المبيعات شهدت نشاطاً سواء من خلال الأفراد أو التجار من الدول العربية لشراء الكتب من أجل تزويد مكتبات المؤسسات هناك.

كما كان هناك إقبال على الشراء من الجامعات داخل وخارج مصر، وبينها جامعات من السعودية وقطر وليبيا واليمن، مبيناً أن الدورة الحالية من معرض القاهرة شهدت تطوراً ملحوظاً فى عمل دور النشر المصرية الصغيرة التى وسَّعت نشاطها، واهتمت بتطوير إصداراتها، مع الحرص على تنوع ما تقدمه للقارئ، مؤكداً أن الروايات تحظى بالنصيب الأكبر فى الإقبال من الجمهور، سواء المترجمة أو العربية: «الرواية تفرعت إلى تخصصات وفى هذه الدورة وجدنا الروايات التاريخية، وروايات علم النفس».