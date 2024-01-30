«روح الروح» و«أبو شعر كيرلي».. جناح فلسطين بمعرض الكتاب يستعرض معاناة أطفال غزة

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة، إن جناح فلسطين المقام على 3 أمتار في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد قبلة لكل المصريين، هذا يدل على كون القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، مؤكدا التماس هذا الأمر من خلال زيارات المواطنين المصريين للجناح.

إقبال المصريين على جناح فلسطين

وأضاف «الناجي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، «أن العديد من المصريين يزورون الجناح ويسألوننا عن الكتب والظروف الجارية في قطاع غزة، ويعبرون عن حبهم لفلسطين ودعمهم الدائم للقضية»، متابعا: «تبقى لفلسطين هذه المكانة المتميزة لدى المصريين من خلال إقبالهم الضخم على الجناح، وذلك على الرغم من تواجد الأجنحة المختلفة التابعة لمؤسسات وهيئات ومراكز عديدة».

محتويات جناح فلسطين في معرض الكتاب

وأضاف ناجي الناجي: «في جناح فلسطين في معرض الكتاب، تتواجد أكثر من مادة تتعلق بالظروف الراهنة، إذ حرصنا على عرض قصص حياة الأطفال الشهداء وليس مماتهم، وأمل وطموحات كل واحد من هؤلاء الأطفال وذويهم أيضا، وكان هناك العديد من القصص الجميلة للغاية والتي ذاع صيتها على مدار الأحداث الجارية مثل يوسف «أبو شعر كيرلي» وريم «روح الروح».