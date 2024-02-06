وداعا للصلع.. عشبة سحرية عند العطار تُنهي تساقط الشعر

تساقط الشعر مشكلةٌ شائعةٌ تُسبب الإحباطَ للكثيرين، وقد تُؤدّي إلى الصلع في بعض الحالات، بينما يُعدّ طبّ الأعشاب علاجًا فعّالًا لتساقط الشعر، ومن بين الأعشاب المفيدة للشعر نجد الزعتر.

ما هي أفضل عشبة لإنبات الشعر؟

يُؤكّد محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«الوطن» على فوائد الزعتر للشعر، مشيرًا إلى أنه يُعزّز من الدورة الدموية في فروة الرأس، ويُزوّد بصيلات الشعر بالموادّ الغذائية الضرورية لنموّها.

ويُشير «الحوفي» إلى احتواء الزعتر على الهيستامين والسيروتونين، وهما مادّتان مضادّتان للالتهابات، ممّا يُساعد على حماية فروة الرأس من العدوى.

وصفةٌ سحريةٌ من الزعتر لتعزيز نموّ الشعر:

قالت ماريان عزيز، خبيرة التجميل، خلال حديثها لـ«الوطن»، إنّ ماسك الزعتر يعزز بصيلات الشعر، ويساعد على توازن مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، الذي يقوي الشعر، ويتم عن طريق التالي:

المكوّنات:

- ملعقتان من الزعتر.

- زبادي.

- ماء.

- زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك الزعتر للشعر

طريقة التحضير:

- ضعي الزعتر في الماء واتركيه حتى يصبح مثل الرمل.

- أضيفي الزبادي وزيت الزيتون إلى المزيج.

- دلكي فروة رأسك بهذا المزيج.

- اتركي المزيج على فروة رأسك من 20 إلى 30 دقيقة قبل غسله.

- كرّري هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

- استخدمي نوعًا مناسبًا من الشامبو للشعر.

- يمكنكِ شطف شعرك بماء الزعتر قبل غسله بشامبو خفيف.