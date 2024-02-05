وزير الداخلية الأردني يلعب كرة قدم مع اللاجئين السوريين.. مهارة كبيرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الداخلية الأردني أثناء لعبه كرة القدم مع اللاجئين السوريين في الأردن، وسط حفاوة كبيرة من رواد مواقع التواصل.

وزير الداخلية الأردني يبرز مهاراته في لعب كرة القدم

وظهر وزير الداخلية مازن الفراية يلعب بمهارة كبيرة يرتدي القميص والبنطلون وسط شباب من اللاجئين السوريين الذين كانوا مسرورين باللعب مع الوزير في مخيمي «مراجيب الفهود» و«الأزرق» من أجل الاطلاع على الأوضاع المعيشية والخدمات المقدمة للاجئين السوريين.

الأردن لن يكون مكانا لتوطين اللاجئين

وقال الفراية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأردن لم ولن يكون لتوطين اللاجئين السوريين، مبينا أن بلاده تتحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، والتقى بممثلين عن اللاجئين في مخيم الأزرق الذي يوجد به نحو 44 ألف لاجئ سوري وعدد من المنظمات الدولية الداعمة، داعيا إلى ضرورة العمل على تقديم مساعدات إنسانية أكثر من أجل أن تستطيع الأردن القيام بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين في الأردن.

أوضاع سوريا منذ انتفاضة 2011

واندلعت في مارس 2011 انتفاضة شعبية أفضت إلى حرب واسعة في البلاد مما جعل عددا من المواطنين السوريين بالملايين ينزحون من البلاد متجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجاورة مثل الأردن ومصر بسبب تضرر الأوضاع المعيشية، ولم تنته هذه الحرب حتى كتابة هذه السطور.