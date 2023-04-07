حسين بيسو.. حكاية طفل سوري لاجئ أصبح أصغر من يمثل منتخبًا ألمانيًا

أصبح طفل سوري وصل إلى ألمانيا قبل سنوات أصغر لاعب شطرنج في في تاريخ المنتخب الألماني للرجال.

وقالت صحيفة «تاغس شو» الألمانية إن حسين بيسو الذي لجأ إلى ألمانية بعمر 5 سنوات أصبح ضمن فريق ألمانيا للرجال في لعبة الشطرنج بحسب التلفزيون الألماني الرسمي.

بيسو يعيش في مدينة ليبشتاد غرب ألمانيا

وأضافت أن الطفل الذي يعيش في مدينة ليبشتاد غرب ألمانيا ويبلغ من العمر 11 عاما وسبعة أشهر أصبح بطل البلاد في لعبة الشطرنج وهو بعمر التسع سنوات.

وأكد بول مايردنكر، المتحدث باسم الاتحاد الألماني للشطرنج، أمام اتحاد الشطرنج بأن حسين سيكون أصغر لاعب وطني في تاريخ ألمانيا.

جاء بيسو إلى ألمانيا كلاجئ سوري في سن الخامسة، وحتى في ذلك الحين كان يعشق الشطرنج ويلعبها لساعات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

فاز الطفل بالميدالية البرونزية في بطول العالمية للشباب الماضية، وبات يحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي الحالي تحت 12 عامًا.

جاء بيسو إلى ألمانيا كلاجئ سوري في سن الخامسة

وسيلعب الطفل السوري بيسو الآن في كأس دوري أبطال أوروبا في كرواتيا في أبريل الجاري حيث تتنافس عشر دول ضد بعضها البعض كل عام لأكثر من أربعة عقود في البطولة التقليدية.

وقال والده لقناة العربية، إن حسين كان دائم المتابعة لابيه وأخواته وكان دائم التركيز في الحركات الأساسية للشطرنج وفى غضون 6 أو 7 شهور احترف في لعبة الشطرنج.

وأوضح تقرير لقناة العربية، أن الطفل الموهوب شارك في بطولات عديدة، حصل فيها علي مراكز متقدمة أمام لاعبين كبار، وأطلقت عائلته حملة تمويل لمساعدة أبنها في مشواره، وصار أمله أن يجد راعيا رسميا حتي يصبح بطلا عالميا.