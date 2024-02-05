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معرض القاهرة الدولي للكتاب

صاحبة «على حبات المطر»: مجموعة قصصية تخلط بين المشاعر الحقيقية والخيال الرومانسي

كتب:

منة شبانة
10:51 م | الإثنين 05 فبراير 2024
ياسمين خلف صاحبة كتاب على حبات المطر

ياسمين خلف صاحبة كتاب على حبات المطر

قالت ياسمين خلف، صاحبة كتاب «على حبات المطر»، إن الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية تخلط ما بين المشاعر الشخصية الحقيقية بالشكل الرومانسي الخيالي، حتى يحصل القارئ على ثقافة ومعرفة بشكل جديد.

كتاب على حبات المطر

وأضافت «خلف» خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»: «اللي ساعدني في الكتابة هو شغلي في التحقيقات الصحفية قبل عملي ككاتبة وروائية، عشان كنت بقابل نماذج كثيرة من الناس فأصبح عندي حصيلة أبطال وحكايات يمكن الكتابة عنهم بشكل واقعي مع إضافة الجانب الرومانسي الخيالي».

التعليقات الإيجابية على الكتاب

وتابعت: «الأول كنت متخوفة من رأي القارئ على الكتاب، وده اللي كان بيحسسني بالصعوبة في الأول، ولكن بعد ما سمعت التعليقات الإيجابية من الناس على الكتاب وآرائهم، اتشجعت وحسيت أنه اتفتح آفاق جديدة للكتابة بمواضيع مختلفة تخلط ما بين الرومانسية والخيال مع بعض لأن معظم القصص اللي موجودة دلوقتي تفتقر للرومانسية وأصبح فيها طابع من الجفاء، وده اللي الناس محتاجاه دلوقتي عشان تفصل بيه عن أمور الحياة الشاقة».

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