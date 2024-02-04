جنى وائل أصغر كاتبة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

نجحت «جنى» ابنة محافظة المنوفية في وضع اسمها في مصاف الكتاب والروائيين الكبار، من خلال مشاركاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لتسطر اسمها كأصغر كاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بأرض المعارض، لتثبت أن النجاح لا يتطلب السن الكبير بقدر ما يتطلب العزيمة والإصرا .

تقول الطالبة جنى وائل منصور ابنة محافظة المنوفية، البالغة من العمر 15 عاما، أنها شاركت بإصدارين من تأليفها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأول كتاب «رحلة بين النجوم»، والثاني رواية بعنوان «جالاكسيون»، وتطمح أن تقدم المزيد من الكتب والروايات في المستقبل القريب.

كتاب رحلة بين النجوم

وتتحدث «جنى»، عن كتابها الأول وتصفه بأنه يتناول رحلة فضائية رائعة بين النجوم، حاولت تقديمها بكلمات موزونة ومعلومات مبسطة تناسب الصغار لتشرح لهم النجوم وألغاز الكون، ورغم سنها الصغير إلا أنها نجحت في الغوص في علم الفلك لتبحث عن أجوبة لألغاز كونية كبيرة .

رواية جالاكسيون

وفي روايتها الثانية «جالاكسيون»، تقدم الكاتبة صورة بسيطة ومشوقة لكثير من المعلومات عن علم الفلك وأسرار النجوم ورواد الفضاء من باب كشف الجمال في هذا المجال، وعرضه أمام الفئات العمرية الصغيرة ومحاولة لجذبهم للاستمتاع بأسرار هذا الكون الفسيح وخاصة كوكب «جالاكسيون» .