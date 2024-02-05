الكشف على 609 مواطنين في قافلة طبية بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية مجانية في محافظة الإسماعيلية، الكشف الطبي على 609 مواطنين ضمن القوافل الطبية الأسبوعية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» ومديرية الصحة.

وقال الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة في الإسماعيلية، إنه جرى تيسير قافلة طبية بقرية الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وهي إحدى القرى الحدودية بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال تفقده القافلة، أنها تاتي ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة مع حياة كريمة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

9 تخصصات طبية في القافلة الطبية

وتضمنت القافلة 9 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة وعيادة للأسنان والأشعة وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت معملا للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، مؤكدا أن القافلة مستمرة حتى غدا الثلاثاء، لتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.