قافلة طبية توقع الكشف على 118 مريضا في قريتين ببني سويف

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة بني سويف، عن تنظيم جمعية الأورمان قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 118 مريضا من المرضى غير القادرين بقريتي فابريقة وزاوية الناوية بمركز ببا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمحافظة.

خطة قوافل تستهدف العزب والنجوع

وقالت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في محافظة بني سويف، إن تنظيم القافلة جاء وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

الأورمان: صرف العلاج وإجراء العمليات بالمجان

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.