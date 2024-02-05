الكشف على 1300 مريض في قافلة طبية لجامعة الفيوم و«حياة كريمة»

تمكنت القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها جامعة الفيوم، بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، من توقيع الكشف الطبي على 1300 مريض ومريضة في مختلف التخصصات الطبية في الوحدة الصحية بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدماتها لنحو 1300 مريض ومريضة بقرية زاوية الكرادسة.

وكشف نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المرضى المستفيدين منهم 224 حالة أطفال، و196 حالة جلدية، و177 حالة باطنة، و153 حالة عظام، و140 حالة قياس سكر وضغط، و123 حالة أنف وأذن، و117 حالة رمد، و87 حالة أسنان، و83 حالة نساء.

قافلة طبية شاملة

وأضاف رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية، جرى تنظيمها من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالفيوم، ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها، تحت إشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، وبالاشتراك مع الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، وبالتنسيق مع الدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم.

تنظيم القوافل بالتعاون مع حياة كريمة

وأوضح أن القوافل الطبية يجري تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية التمريض بجامعة الفيوم، مؤكدًا أن جامعة الفيوم ومستشفياتها تقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم بصورة مستمرة، ولا تبخل بتقديم كافة أشكال المساعدات الطبية والمساهمة في رفع الوعي الصحي للمواطنين.

وقدّم أهالي قرية زاوية الكرادسة، الشكر لجامعة الفيوم، ورئيس الجامعة، ومؤسسة حياة كريمة، في نهاية أعمال القافلة، على جهودهم المبذولة خلال أعمال القافلة.