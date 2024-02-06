أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى الهدنة أكثر من فلسطين

قال الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن المنظومة الإسرائيلية السياسية في حالة تخبط بصدد الهدنة، موضحًا أن هذه الهدنة من المتوقع أن تسفر عن الإفراج على ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي.

وأضاف وهبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك تقارير تفيد بأن إسرائيل ربما تكون في حاجة إلى الهدنة أكثر من فلسطين.

وأكد أن هذه الهدنة من الجانب الإسرائيلي هي مناورة جديدة، ومحاولة تعديل تمركز الجيش الإسرائيلي على الأرض في قطاع غزة، وذلك بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها قواته في مختلف مناحي الأرض.