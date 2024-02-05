بسبب القصف المتبادل على الحدود.. قلق في لبنان خوفا من الدخول بحرب مفتوحة مع إسرائيل

عرض برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية دانيا الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بسبب القصف المتبادل على الحدود، قلق في لبنان خوفا من الدخول في حرب مفتوحة مع إسرائيل».

مع دخول حزب الله اللبناني على خط أزمة فلسطين وإسرائيل في صباح الثامن من أكتوبر، وبدأ القصف المتبادل مع إسرائيل، خشي اللبنانيون الذين يعانون فعليًا من أزمة اقتصادية طاحنة من أن ينزلق بلدهم في حرب مفتوحة مع غزة، وتابع التقرير: «ينزح اللبنانيون تحت التهديد المستمر بسبب الحرب بين الطرفين».

بين حين وآخر تصدر تصريحات من الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، مفادها أن إسرائيل سترد بقوة مالم يتم تأمين المنطقة وتوقف حزب الله عن قصف المواقع الإسرائيلية عبر الحدود.

وفي الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بسحب قوات حزب الله من على الحدود مسافة 30 كيلو مترًا إلى نهر الليطاني، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمم المتحدة الصادر عليه عام 2016.