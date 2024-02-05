النائب أحمد مقلد: إسرائيل تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، إنّ مصر تخوض معركة حقيقية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات إلى غزة

أضاف أنّ الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات إلى غزة، بحجة ازدواجية الاستعمال أو طريقة التغليف، أو غيرها من المغالطات الأخرى بهدف التضييق على الفلسطينيين.

وأردف أنّ القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تخص كل العرب لأنها قضية الأمة العربية، وكانت الدولة المصريّة حاضرة في كافة أشكال الدعم للقضية للأشقاء، مشيرًا إلى أنّ التاريخ المصري- الفلسطيني، مشترك في مقاومة الاحتلال.

القضية الفلسطينية

وتابع «مقلد»، خلال كلمته خلال الندوة المنعقدة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى.. مصر والقضية الفلسطينية»، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بداية تأسيس المقاومة كانت بقرار مشترك من الرئيس جمال عبد الناصر والسلطة الفلسطينية، بتأسيس كتيبة داخل قطاع غزة لمناهضة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح «مقلد» أن 7 أكتوبر هو يوم فاصل لنصرة القضية الفلسطينية من الجانب المصري، عندما أعلن الرئيس السيسي صراحة رفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى شمال سيناء، أو غيرها من أجزاء مصر.