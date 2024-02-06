بعد تكريمه بـ3 جوائز.. الشرطة تعتقل مغني الراب الأمريكي كيلر مايك

ليلة غريبة عاشها مغني الراب الأمريكي كيلر مايك، أمس الأحد، داخل مسرح «كريبتو دوت كوم أرينا»؛ إذ بعد تكريمه في حفل «غرامي» ومنحه 3 جوائز متنوعه، تم إلقاء القبض عليه واعتقاله من قِبل شرطة لوس أنجلوس، ما كان سبب حزن كبير لجماهيره داخل المسرح.. فماذا حدث؟ وما سر اعتقال مغني الراب كيلر مايك بعد تكريمه؟

اعتقال كيلر مايك بعد حصوله على 3 جوائز

وفقًا لِما ورد على صحيفة الشرق الأوسط، فقد احتفل مغني الراب الأمريكي كيلر مايك، أمس الأحد، بحصوله على 3 جوائز متنوعة، خلال حفل «غرامي»، الأولى كانت عن «أفضل ألبوم راب» باسم «مايكل»، والثانية «أفضل أغنية راب» عن أغنية «Scientists & Engineers»، والثالة «أفضل أداء راب» عن الأغنية نفسها.

لم تمر دقائق طويلة على احتفال كيلر مايك وجمهوره بالجوائز حتى نشبت مشاجرة داخل مسرح «كريبتو دوت كوم أرينا»، لتلقي شرطة لوس أنجلوس القبض عليه ويتم اعتقاله، لتصبح هذه الليلة ذكرى صعبة النسيان في حياة مغني الراب الشهير، لا سيما وأنه تلقى الاحتفاء والعقاب في الوقت ذاته.

الذهاب إلى المخفر

وظهر كيلرمايك رفقة أفراد الشرطة ويديه مكبلتين خلف ظهره؛ إذ اصطحبته الشرطة إلى المخفر، وسط ذهول عدد كبير من المتواجدين.

بعد ساعات من اعتقال كيلر مايك، أعلنت الشرطة الأمريكية إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وهو ما كان سبب فرحة ولو بسيطة لمحبيه وجمهوره داخل مسرح «كريبتو دوت كوم أرينا».