مغني راب أمريكي عن واقعة ويل سميث: شيء محزن اللجوء للعنف

أثار مشاجرة الفنان ويل سميث تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد قيامه بصفع الفنان الكوميدي كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، إثر سخريته من جايدا زوجة ويل سميث بعد حلاقتها لشعرها بالكامل.

وليام جيمس يعلق على خناقة ويل سميث

وعلق مغني الراب الأمريكي وليام جيمس الشهير بـ«will.i.am» على تلك الواقعة خلال لقائه في برنامج «Et بالعربي» قائلًا: «هناك عدة طرق مختلفة لحل الخلافات وانكسار القلب، أو هناك عدة طرق أخرى والعنف ليس واحد منهم، ولا يجب أن يكون كذلك».

وليام: لا أحد يستحق أن يصفع ويهان أمام العلن

وتابع: «كريس روك شخص كوميدي وهو رائع وقول النكت هو مجال عمله، هذا ما يفعله، إن كنا في مجتمع لا نستطيع تقبل نكتة، ونلجأ فيه إلى العنف، هذه شيء محزن، وويل سميث شخص مذهل وأدعو له أن يستطيع التحكم بمشاعره، لأنه إذا كانت نكتة أجبرته على العنف فلا بد من أنه يمر بشيء ما فادعوا له أن يتمكن من التحكم بمشاعره ويبقى دائما متألقا».

وأكد: «هذا يحزنني على كلتا الجهتين فالبنسبة لكريس روك لا أحد يستحق أن يصفع ويهان أمام العلن، خاصة وأنك كوميدي، أخشى أننا لم نعد قادرين على أن نتقبل النكات، ولا يجب أن نكون هكذا، فهي مجرد نكات».

ويل سميث يحصل على جائزة أفضل ممثل

يذكر أن الفنان ويل سميث بعد قيامه بصفع كريس روك خلال حفل الأوسكار، حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه «King Richard»، وقام بالاعتذار للأكاديمية أثناء تسلمه الجائزة، مشيرًا أنه لم يقصد ذلك لأنه حاول فقط الدفاع عن أسرته وأحبائه.