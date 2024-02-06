«الحصبة» تعود بقوة لأوروبا.. فئة عمرية تواجه خطرا

حالة من الذعر في أنحاء العالم، بعد انتشار فيروس معدي بين أكثر من 4 دول، آخر تحذيراته صدرت من أستراليا في الأسابيع الأخيرة، ومن قبلها واجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفشي نفس المرض، وهو فيروس الحصبة التنفسي، الذي لم يؤثر على الدول السابقة فحسب، إذ أبلغت منظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات بفيروس الحصبة 45 ضعفا في أوروبا العام الماضي، وجرى تسجيل 42200 حالة في عام 2023 مقارنة بـ941 حالة في عام 2022، وتفشى في جنوب آسيا، وأبلغت الهند وباكستان مؤخرًا عن حالات جديدة، بحسب موقع «روسيا اليوم».

خطورة الحصبة على الصغار

وبحسب الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تعتبر الحصبة من أشرس الأمراض الفيروسية التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وربما تهدد الحياة. فالازدحام في المخيمات السكنية يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنها تهدد حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو أسباب أخرى. لكن بشكل عام، يظل الوضع في مصر مستقرًا.

خطر الحصبة على الأطفال

وأضاف «بدران» أن الحصبة تسبب طفحًا جلديًا وحمى، ومضاعفات يمكن أن تجعل المرض خطيرًا وتهدد الحياة، وتشمل هذه المضاعفات ما يلي:

- الالتهاب الرئوي.

- هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بسبب الحصبة بين الأطفال الصغار.

- التهابات الجهاز التنفسي.