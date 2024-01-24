«الصحة العالمية» تحذر من انتشار الحصبة: الحالات ترتفع 30 الضعف في أوروبا

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا عاجلا بشأن مرض الحصبة، بعد ارتفاع مثير للقلق بمقدار 30 ضعفا في حالات الإصابة في جميع أنحاء أوروبا، بحسب ما كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، مشيرة إلى أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بالمرض.

تفاصيل زيادة أعداد الإصابة بالحصبة

وبحسب ما أفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة جرى الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بـ941 حالة في عام 2022 بأكمله، وهو ارتفاع يزيد عن 30 ضعفًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كانت حالتان من كل خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، وواحد من كل خمسة أشخاصًا تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر، متوقعة منظمة الصحة العالمية تفاقم هذا الاتجاه إذا لم يقم الناس بتطعيم أطفالهم ضد المرض.

وجاء هذا التحذير بعد أيام فقط من إعلان المملكة المتحدة حالة وطنية وسط ارتفاع في الحالات، وإطلاق حملة لتشجيع الآباء على الحصول على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) لأطفالهم؛ إذ يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة وإعاقة مدى الحياة والوفاة، بجانب التأثير على الرئتين والدماغ.

تعليق الصحة العاليمة

وقال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: «لقد شهدنا في المنطقة زيادة قدرها 30 ضعفًا في حالات الحصبة فحسب، بل شهدنا أيضًا ما يقرب من 21000 حالة دخول إلى المستشفى وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة».

وتابع «كلوج»: «إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض الخطير. هناك حاجة إلى جهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع المزيد من الانتشار».

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انخفاض معدلات التطعيم هو السبب، ولكن أيضا أن المزيد من الناس يسافرون إلى الخارج بعد كوفيد-19، ما يزيد من خطر انتقال الأمراض عبر الحدود وانتشارها داخل المجتمعات، مضيفة أن منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية تضم 53 دولة، بما في ذلك روسيا وبعض دول آسيا الوسطى، وتم تسجيل 40 حالة من حالات الحصبة في عام 2023.

وكانت روسيا وكازاخستان هي الأسوأ، إذ سجلت كل منهما 10000 حالة، وفي أوروبا الغربية، سجلت بريطانيا أكبر عدد من الحالات، حيث بلغ عددها 183، ولم يجر تطعيم حوالي 1.8 مليون رضيع في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية ضد الحصبة بين عامي 2020 و2022، وسط انخفاض معدلات التطعيم ضد الحصبة في جميع أنحاء العالم.