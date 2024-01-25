«الصحة العالمية» تحذر من انتشار الحصبة في أوروبا.. كيف تحمي نفسك من الخطر؟

تحذيرات جديدة أطلقتها منظمة الصحة العالمية مع بداية العام الجاري، بشأن خطر جديد يهدد البشرية، إذ من المتوقع أن تنتشر بعض الأوبئة في مختلف الدول، ما جعل الخبراء يطالبون البلدان بسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض وعدم انتشارها.

انتشار الحصبة في أوروبا

من بين الأوبئة التي حذر منها خبراء منظمة الصحة العالمية، وفق ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، والموقع الرسمي لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إذ انتشر مرض الحصبة في أمريكا وبريطانيا وبعض دول أوروبا، إذ تأكدت السلطات الأمريكية من ظهور عدد من حالات الإصابة بالحصبة في فيلادلفيا.

مسؤولو الصحة في أمريكا أصدروا بيانات متتالية أكدوا خلالها تخوفهم من انتشار مرض الحصبة بشكل كبير، بعدما حذرت السلطات الصحية رغم توفر لقاح الحصبة، مؤكدة أن المرض «شديد العدوى» وانتشر في ولايات «ديلاوير وبنسلفانيا ونيوجيرسي وواشنطن».

وزارة الصحة في فرجينيا الأمريكية، ذكرت في بيان، صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن مسؤولو الصحة ينسقون جهودهم من أجل مكافحة انتشار المرض، في الوقت الذي حذر فيه خبراء «الصحة العالمية»، من تزايد حالات الإصابة بمرض الحصبة عام 2024، بعد الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة خلال عام 2023.

تحذير من مرض الحصبة

منظمة الصحة العالمية أكدت أن مرض الحصبة، من الأمراض المعدية في العالم، إذ وصف الدكتور هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا انتشار المرض بـ«الأمر المثير للقلق»، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمنع انتشاره.

لم يقف انتشار مرض الحصبة على أمريكا فقط، بل حذرت السلطات البريطانية منه، بعد تفشي المرض في عدد من الأقاليم بها، معلنة ارتفاع عدد الحالات لـ1603 مشتبهين في إصابتهم بمرض الحصبة في أقاليم إنجلترا وويلز.

السلطات البريطانية أشارت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الحصبة بين الأطفال خلال الفترة القليلة الماضية، ما استدعى السلطات لرفع حالة الطوارئ.

ما مرض الحصبة؟

بحسب الدكتور مصطفى عوض الله، أخصائي طب الأطفال، فإن مرض الحصبة هو فيروس معد يصيب الأطفال في مرحلة الطفولة، وتمتد فترة حضانته لـ15 يوما، لكن الطفل يكتسب مناعة لسنوات طويلة، وهو عبارة عن طفح جلدي ذو شامة حمراء تظهر عادة على الوجه وخلف الأذن وتصيب الظهر والقدم.

أعراض مرض الحصبة

يشير عوض الله، إلى أن أعراض مرض الحصبة الذي يصيب الأطفال بدءا من سن 12 شهرا، تكون كالتالي:

- ظهور طفح جلدي.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تورم الغدد حول الرأس والرقبة.

- تحسس العينين من الضوء.

- سيلان الأنف وسعال.

- آلام المفاصل.

- احمرار العين، مع وجود ألم بها.

طرق الوقاية من الحصبة

- ضرورة تلقي التطعيمات اللازمة في مواعيدها المقررة.

- تناول الأدوية المسكنة وخافضة الحرارة.

- الحرص على تهوية الغرفة أو مكان تواجد الطفل.

- تناول السوائل.

- الحرص على تناول الفيتامينات مثل فيتامين A.

- عزل الأطفال المصابين.