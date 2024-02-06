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إعلام فلسطيني: قصف مدفعي مكثف على خان يونس

كتب:

محمد عزالدين
02:19 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
قصف إسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي على غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن قصف مدفعي مكثف على خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

 

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