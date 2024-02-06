إعلام فلسطيني: قصف مدفعي مكثف على خان يونس كتب: محمد عزالدين 02:19 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024 قصف إسرائيلي على غزة كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن قصف مدفعي مكثف على خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق جنوب لبنان 11 شهيدا فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة إعلام لبناني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة حولا إعلام فلسطيني: 70 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس قصف إسرائيلي إسرائيل بقلم محمد عزالدين