أبرز ندوات معرض الكتاب في اليوم الأخير.. تستمر حتى الثامنة مساء

يستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، في استقبال الجمهور، حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

كما تستمر حركة بيع الكتب في المعرض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، آخر أيام المعرض، وكذلك تقديم الفعاليات الثقافية والفنية حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثلاثاء.

قاعة سليم حسن بلازا 1:

يقدم المعرض ندوة بعنوان «العمارة المصرية القديمة» ويشارك فيها كل من الدكتور حسان عامر، والدكتور طارق توفيق، وتديرها هدلا عبد العزيز، في الساعة 12 ظهرًا.

يليها إطلاق سلسلة «عقول» بمشاركة أيمن السيسي، وسامي الزقم، وعبدالسلام فاروق، ومحمود نبيل، ويديرها مروان حماد الساعة 2 مساءً.

القاعة الدولية بلازا 2:

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة، ورؤساء قطاعات الوزارة، في الساعة 11 صباحًا.

يليها حفل تسلم وتسليم ضيف الشرف، وإعلان ضيف شرف الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الساعة 12 ظهرًا.

الصالون الثقافي بلازا 2:

يقدم المعرض ندوة «ذاكرة الفنون»، بمشاركة الدكتور أشرف رضا، والدكتور وليد قانوش، وتديرها ريهام إبراهيم، في الساعة 10 صباحًا.

قاعة فكر وإبداع بلاز 1:

ندوة كاتب وكتاب ومناقشة كتاب «يوسف كمال في رواية أخرى»، للكاتبة منى الشيمي، ويناقشها سلوى بكر، وشريف العصفوري، ويديرها علي عطا، في الساعة 12 ظهرًا.

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