معرض الكتاب يسدل الستار على الدورة الحالية.. مصر تصنع المعرفة وتصون الكلمة

على مدار 13 يوماً هى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب شهدت الدورة الحالية إقبالاً جماهيرياً يفوق التوقعات، بل صنع المعرض حالة «متعددة الوجوه»، ثقافية واجتماعية وترفيهية، إذ أقبل على زيارة الأجنحة ودور النشر أطياف متنوعة من مختلف الأعمار، أغلبهم من الشباب واليافعين الذين قدّموا وجهاً متحضراً ومتجدداً لهذا البلد العريق الموغل فى القدم، والذى سيظل ضارباً جذوره فى عمق التاريخ، وتعانق تطلعاته وأحلام أهله عنان السماء، بلد يصنع المعرفة ويصون الكلمة.

داخل المعرض رأينا ملايين الزوار، منهم من يقبض على حقيبة كبيرة خصصها لاقتناء عدد كبير من الكتب التى يقدمها المعرض من خلال 1200 دار نشر مشاركة من 70 دولة على أرض مصر، ورأينا أيضاً من الزوار من يقبض على أيدى أطفاله خلال التجول بين الردهات، ومنهم من يلتقط الصور لنفسه من الحدث أو لمعالم المعرض، فضلاً عن صور أخرى لأغلفة الكتب والأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة للدورة الحالية من أجل توثيق الحدث الضخم الذى يفخر بأنه كان مشاركاً فى صناعته بصورة أو بأخرى.

ومع إسدال الستار اليوم على الدورة الحالية من المعرض، لا تقف «الوطن» عند الاحتفاء بنجاح معرض مصر فحسب، ولكن تعرض رؤى وأطروحات حول هذه التجربة من أجل أن نبنى عليها فى الأحداث الثقافية التى تصنعها مصر أو تشارك فيها فى المستقبل بما يليق بنا.