وزارة الثقافة تعلن موعد ومكان حفل توزيع جوائز معرض الكتاب 2024

أعلنت وزارة الثقافة، موعد حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباح غد الثلاثاء.

وأضافت وزارة الثقافة في بيان، أنه يلي ذلك الساعة 11:30 إعلان ضيف الشرف الدورة 56 لعام 2025، ويقام الحدثان بالقاعة الدولية في بلازا 2.

معرض الكتاب 2024

وأطلقت فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا 24 يناير الماضي وتستمر حتى 6 فبراير 2024، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحل النرويج ضيف شرف الدورة وتم اختيار سليم حسن شخصية المعرض ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.