«حكماء المسلمين» يطلق برنامج «زمالة الأخوة الإنسانية» بالتعاون مع الإمارات

أطلق مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برنامج «زمالة الأخوة الإنسانية»، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحوارات الطلابية العالمية حول الأخوة الإنسانية، الذي نظَّمه المجلس بالتعاون مع جامعة جورج تاون العام الماضي، لتكوين منصة للطلاب حول العالم للمشاركة بأفكار إبداعية من أجل النهوض بالثقافات والأديان في المجتمعات.

حكماء المسلمين يطلق المرحلة الثانية من برنامج الحوارات الطلابية حول الأخوة الإنسانية

واستقبلت العاصمة الإماراتية أبوظبي، شباب برنامج «زمالة الأخوة الإنسانية»، من خلال عَقدِ المناقشات والجلسات الحوارية لبحث المعوقات التي تواجه نشر مفاهيم وقيم الأخوة الإنسانية في الحرم الجامعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات الإيجابية في هذا المجال، وتقديم أفكار مبتكرة لترسيخ ثقافة الحوار داخل الجامعات.

جدول مجلس الأخوة الإنسانية

كشف مجلس الأخوة الإنسانية وبيت العائلة الإبراهيمية، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش في الإمارات، واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن جدول رحلة البرنامج الذي يستمر حتى 10 فبراير الجاري، والمتضمن العديد من من الفعاليات والأنشطة التي شارك فيها طلاب البرنامج بجلسة عنوانها «الشباب سفراء للوحدة والتنوع».

وركز البرنامج على مفاهيم والتسامح والوحدة في المجتمعات الطلابية، من خلال استغلال التكنولوجيا، ودور الشباب في التعامل مع التحديات العالمية الملحة، كما شمل عددًا من المحاضرات قدمها كل من الدكتور رايان كريج من جامعة جورج تاون، وسعادة أداما دينج وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل لمناقشة التعايش السلمي والتضامن المجتمعي.

ويأتي بجانب فعاليات البرنامج تنظيم لقاءات لشباب «زمالة الأخوة الإنسانية» مع طلاب جامعة نيويورك في أبوظبي، وطلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وخاصة ضمن برنامج التسامح، من أجل بحث سُبل التعاون المشترك في نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية وقبول الآخر والتعددية في المجتمعات الجامعية، بالإضافة إلى عقد جولات في كل من متحف اللوفر في أبوظبي للاطلاع على معرض «الشرق يلتقي الغرب»، وزيارة قصر الوطن ومعرض وثيقة الأخوة الإنسانية، وجامع الشيخ زايد الكبير.