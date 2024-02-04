منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُشارك في جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

تُشارك إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على مدار اليوم الأحد، في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة.

تنفيذ أنشطة متنوعة مع الأطفال بالمعرض

من جانبها أوضحت شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ عدد المشاركات بالمعرض 10 مُعلمات إلى جانب 4 موجهين رياض أطفال، وقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة مع الأطفال بالمعرض كالرسم، والتلوين على الوجه، فضلًا عن تصميم بعض الوسائل التعليمية المبتكرة من خلال مُعلمات رياض الأطفال، والشخصيات الكارتونية والتي لاقت إعجاب الحاضرين والأطفال المشاركين بالمعرض، كما تم توزيع بعض الهدايا عليهم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويُشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، الذي تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في المدّة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.