أسعار السمك اليوم الثلاثاء في الأسواق.. تراجع 5 أنواع

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 6-2-2024 استقرارًا ملحوظًا في معظم أسواق مصر، بينما تراجعت أسعار 5 أنواع من السمك، من بينها البلطى الممتاز الذي سجل سعر الكيلو منه 87 جنيهًا بتراجع 1.7 جنيه عن سعره أمس.

وتستعرض«الوطن» في السطور التالية أسعار الأسماك اليوم وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار السمك البلطي

- بلغ سعر كيلو البلطي الممتاز في الأسواق نحو 87 جنيها، ليسجل تراجع بنحو 1.7، فيما بلغ سعر البلطي الأسواني نحو 84 جنيها، بتراجع نحو 0.98 جنيه.

- وسجل سعر كيلو المرجان الممتاز نحو 137 جنيها، بتراجع نحو 4.17 جنيه.

- وعن سعر كيلو الموزة، فقد سجل نحو137 جنيها، بواقع تراجع نحو 1.64 جنيه للكيلو.

- فيما بلغ سعر كيلو المرجان الوسط نحو 109 جنيهات، بتراجع نحو 7 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر كيلو سمك المكرونة الخليجى فقد سجل نحو 90 جنيها، بتراجع نحو 0.24 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

سجل سعر كيلو الجمبري الصغير نحو 188 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو سمك البربوني الممتاز نحو 160 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا اليوم نحو 124 جنيها، وعن سعر كيلو السبيط فقد بلغ نحو 241 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

بلغ سعر كيلو السردين المجمد نحو 77 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 99 جنيها.