تراجع أسعار الأسماك اليوم للمستهلك.. اعرف البلطي بكام

انخفضت أسعار السمك اليوم للمستهلك في الأسواق المحلية إذ تتوافر جميع الأنواع بشكل جيد، وفقاً لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

وتراجعت أسعار السمك اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 للمستهلك، إذ انخفض سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بنحو 2.24%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 64 جنيهًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار السمك اليوم للمستهلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي اليوم

تراجع سعر فيليه السمك البلطي اليوم بنحو 12.28%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 126 جنيها.

انخفض سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بنحو 2.24%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 64 جنيها.

تراجع سعر سمك الماكريل المجمد اليوم بنحو 12.79% ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 68.23 جنيه.

انخفض سعر السمك البربوني الممتاز اليوم بنحو 2.85%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 146.74 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

تراجع سعر سمك المكرونة الخليجي اليوم بنحو 2.97%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 79.75 جنيه.

انخفض سعر الجمبري وسط اليوم بنحو 0.7% ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 210.71 جنيه.

تراجع سعر السمك القاروص اليوم بنحو 2.24% ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 142.5 جنيه.

انخفض سعر سمك السردين المجمد اليوم بنحو 8.91%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 54.17 جنيه.