انخفاض أسعار الأسماك في سوق العريش.. كيلو السردينا بـ70 جنيها

انخفضت أسعار بعض أنواع الأسماك في سوق العريش، ومن أبرزها السردينا التي سجلت 70 جنيهًا للكيلو، وكانت قد وصلت إلى 120 جنيهًا في الأسابيع الماضية.

وقال محمد حجاب، أحد تجار السمك بالعريش، لـ«الوطن»، إنّ سبب الانخفاض هو غزارة الصيد من ميناء العريش والبحر، مشيرًا إلى أنّ شهري يناير وفبراير تتكاثر فيهما أسماك السردينا.

وأضاف أيمن العبد، أحد التجار بالعريش، أنّ السردينا الموجودة الآن بالأسواق هي المبرومة، وهي من أجود الأنواع، وأنّ انخفاض السعر جاء بسبب الكميات الكبيرة التي جرى اصطيادها بساحل العريش والشيخ زويد.

سمك الشوبار سجل 79 جنيهًا للكيلو

وقال محمد أبو علي، أحد التجار، إن هناك بعض الأنواع الأخرى، شهدت انخفاضًا مثل الشوبار الذي سجل 70 جنيهًا للكيلو بدلًا من 80 جنيهًا، والبوري الفاخر بـ120 جنيهًا بدلًا من 149 جنيهًا، وشهد الدنيس الفاخر السوبر، ثباتًا سعريًا للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلًا 180 جنيهًا للكيلو، وسمك الطوبارة 70 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا.

إقبال من المواطنين على شراء الأسماك

وذكر محمد الأحمر أحد تجار السمك بمدينة العريش، أنّ سوق السمك، تشهد إقبالًا من المواطنيين طوال إجازة نصف العام، بسبب أسعاره التي في متناول الجميع وأيضًا لمذاقه الجيد في هذه الشهور.

بدورها، أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، في بيان لها، أنّ لجان المديرية تشن حملات لملاحقة من يرفعون السعر من التجار، من خلال المراقبة اليومية، وأنّ بعض الأسعار انخفضت بسبب غزارة المنتج، مثل السردينا والبوري والطوبار.