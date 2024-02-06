إلغاء التصوير الجوي في مخالفات البناء.. مادة سحرية بقانون التصالح الجديد

تعكف الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقال مصدر حكومي إن القانون الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة لخدمة المواطنين والتصالح على مخالفات البناء التي يصعب إزالتها ومأهولة بالسكان.

قانون التصالح الجديد

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، واستوعب أشكال متنوعة من مخالفات البناء لم يكن مسموح بتقنين وضعها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 للتصالح في مخالفات البناء تحديدا الموجودة بالقرب من الحيز.

مادة سحرية في قانون التصالح

وأوضح أن هناك مادة سحرية في قانون التصالح الجديد تسمح بالتصالح في مخالفات البناء التى لا ينطبق عليها تقنين الوضع دون الحاجة إلى التصويرالجوي، تيسيرا على المواطنين، إذ نصت المادة 4 من قانون التصالح الجديد على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

وأكد المصدر أن الحكومة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء واسترداد حق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتقنين والاستفادة من الخدمات وإدخال المرافق.