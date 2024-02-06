تحف فنية من بقايا الأشجار.. قصة إبداع مهندس مصري في أمريكا الجنوبية

قصة إبداع وإلهام لمهندس ديكور مصري واجه صعوبات في العمل بمجال تخصصه لكنه لم يفقد الأمل، بل على العكس فقد استثمر موهبته وإبداعه لتحويل بقايا الخشب إلى تحف فنية رائعة، أثبت في رحلته إلى أمريكا الجنوبية أن الإبداع لا حدود له، وأن كل ما نحتاجه هو الإصرار والمثابرة.

مصطفى قطب مهندس ديكور مصري قرر السفر إلى أمريكا الجنوبية حيث وجد نفسه محاطًا بمناظر طبيعية خلابة وأشجار ضخمة، فما كان منه إلا أن استثمر موهبته الفنية وإبداعه لتحويل بقايا هذه الأشجار إلى تحف فنية مبهرة.

بقايا أشجار شيلي.. بداية رحلة إبداع «قطب»

يقول «قطب» خلال حديثه عبر zoom مع «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»: «في البداية، كانت تجربة الصناعة اليدوية صعبة في مصر خاصة مع قلة الفرص المتاحة، لكن بعد سفري إلى شيلي، تغير كل شيء، فالمناظر الطبيعية الخلابة والأشجار المنتشرة في كل مكان كلها أشياء شجعتني على العمل أكثر».

بدأ المهندس المصري في جمع بقايا الخشب من منزله ومن الشارع واستخدمها لصنع تحف فنية ولوحات رائعة «أنا خريج فنون تطبيقية، لكن لم أنجح في العمل بمجالي، وقررت السفر إلى عائلتي في شيلي».

من لوحة فنية إلى ورشة عمل

أول لوحة فنية صنعها «قطب» نالت إعجاب عائلته مما شجعه على الاستمرار، «بدأت أبيع أعمالي، وحاليًا فتحت ورشة عمل خاصة بي، واستطعت العمل بشكل أسرع وإنتاج المزيد من التحف الفنية، أنا أعمل حاليًا على لوحة جبلاية منحوتة مساحتها 15 مترًا مربعًا»