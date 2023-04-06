«البيئة»: نقدّر جهود بنك الكساء المصري في دعم ثقافة إعادة التدوير

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندسة منال صالح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، لبحث عدد من القضايا وتوحيد الرؤى حول أساليب الوصول للاستدامة بعدد من القطاعات للحفاظ على الموارد والترويج لثقافة المنتجات التدويرية ودعمها محليا وعالميا، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة.

ثقافة حماية البيئة

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، عن تقديرها لجهود بنك الكساء المصري في دعم ثقافة حماية البيئة والموارد الطبيعية والترويج ودعم منظومة المنتجات المعاد تدويرها وثقافة التدوير وإعادة الاستخدام للمنتجات المتنوعة كالمنسوجات والجلود غيرها بالتعاون مع شركاء العمل البيئي، بما يساهم بتفعيل مفاهيم الاستدامة ودعم ثقافة المسؤولية المجتمعية عن المنتجات.

من جانبها، وجّهت المهندسة منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، الشكر لوزيرة البيئة على رعايتها ودعمها للأفكار والمشروعات المبتكرة ودعمها لبنك الكساء المصري في مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الأقمشة والمنسوجات إلى منتجات مفيدة ومستدامة.

واستعرضت منال صالح، عددا من الموضوعات التي تحتاج إلى تدخل الوزارة لدعم ثقافة التدوير، ومنها حل مشكلة إهدار الأقمشة والمنسوجات الموجودة بالمناطق الحرة، من خلال توفير آلية لإعادة استخدام المنتجات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوزيعها من خلال الجمعيات الأهلية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالتعاون مع البنك وصندوق تحيا مصر، ووجود آلية للحصول على ترخيص معتمد لتصدير المنتجات المعاد تدويرها لفتح آفاق جديدة للمنتجات المعاد تدويرها ودعمها عالميا، علاوة على استكمال مبادرة FROM WASTE TO GOOD TASTE التي جرى إطلاقها منتصف يناير 2023 بمشاركة بنك الكساء المصري ومركز كوكوون الثقافي، بهدف الحث على تغيير السلوك الاستهلاكي غير الواعي للمنسوجات، وتوعية الشباب بثقافة التدوير من خلال العربيات المتنقلة بالجامعات و المصانع.

العمل على حصر العاملين فى مجال اعادة التدوير

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الحفاظ على الموارد وبحث وضع حلول لاستخدام المنتحات المتراكمة بالمنطقة الحرة بما يضمن الاستفادة منها والتوافق مع قانون تلك المنطقة في ذلك.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ جهاز تنظيم إدارة المخلفات هي جهة الاعتماد الوحيدة وفقا لقانون المخلفات رقم 202لسنة 2020 للحصول على ترخيص لإعادة تدوير المنتجات داخل مصر لافتة ان اعتماد تلك المنتجات للتصدير يحتاج الى الحصول على ترخيص من أحد الجهات الدولية المعتمدة للمنتجات التدويرية ، مشيرة الى أنها ستقوم ببحث آليه الحصول على ذلك مع منظمة اليونيدو لدعم المنتج المصرى المعاد تدويره لحماية الموارد وتحقيق الاستدامة كما سيتم العمل على حصر العاملين فى مجال اعادة التدوير و الراغبين فى تصدير تلك المنتجات.

ورحبت وزيرة البيئة باستمرار مبادرة from waste good tast للتوعية بثقافة التدوير، لافتة إلى استعداد الوزارة لدعمها والعمل المشترك للترويج لثقافة الاستدامة.

ولفتت إلى أنّ تغيير ثقافة المجتمع لن يتم من خلال الدولة والحكومة فقط، بل بإيمان كل فرد بالأفكار المبتكرة وعمل مشروعات صديقة للبيئة، مضيفة أنّ تلك المبادرة وغيرها بجانب هدفها وهو الحفاظ على البيئة وخفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية مع توفير فرص عمل خضراء وغير تقليدية للشباب مع دمجهم بالعمل البيئي.